МИНСЕЛЬХОЗ ОГРАНИЧИТ ЗАКУПКУ ПРОДУКТОВ ИЛИ «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»

Ограничения на госзакупки рыбы, говядины, свинины, мяса птицы, телятины, молока, сливочного масла сыра, риса, соли и сахара импортного производства вводит Минсельхоз с 3 сентября.

Ограничения вводятся на закупки импортных продуктов питания для государственных и муниципальных нужд (за исключением стран – членов Евразийского экономического союза) и не распространяются на коммерческие закупки.

«Ограничение закупок будет осуществляться по правилу «третьего лишнего»: если на тендер подано еще как минимум две заявки от России или стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), то заявка с импортными продуктами отклоняется. Это позволит установить на территории Евразийского экономического союза гарантированный рынок сбыта и обеспечит сохранение внутренней конкуренции среди сельхозпроизводителей наших стран», — сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.

Как подчеркнул министр сельского хозяйства Александр Ткачев, продукты, включенные в перечень, производятся в России и странах ЕЭС в достаточном количестве и не уступают по качеству импортным. «Мы сохраняем высокий уровень продовольственной независимости по сахару, свинине и мясу птицы (93-100%). Самообеспеченность в текущем году по молоку – 82%, говядине – 75%. Дефицита на внутреннем рынке не будет, — отметил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

В настоящее время Россия обеспечена фруктами и тепличными овощами лишь на треть, поэтому ограничения на эти виды продовольственных товаров вводиться не будут.