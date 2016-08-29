«ЛЕТО — ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ» В БОЛЬШОМ СОЧИ

26 — 27 августа 2016 года в летней столице России, городе Сочи, состоялся VII фестиваль народного артиста России, музыканта, композитора, автора и исполнителя Олега Митяева «Лето – это маленькая жизнь».

Все настоящее — детям

Сочи по праву считается всесоюзной здравницей. Сюда на отдых, лечение, за мечтой о красивой жизни и развлечениями съезжаются миллионы туристов со всей Росси, ближнего и дальнего зарубежья. Летняя Олимпиада 2014 года внесла свой крупный мазок в его преображение, которое заметно не только в появившихся крупных спортивных объектах, хороших дорогах и вокзалах, но и в отношении самих сочинцев к гостям: сфера услуг в городе заметно расширена и зачастую не уступает так полюбившимся туристам курортам Турции и Египта. Город-праздник старается во всю, эх, задержать бы эти волшебные дни чуточку подольше!

Но – увы! Не за развлечениями сюда приехала, а на фестиваль авторской песни «Лето – это маленькая жизнь».

…Концертный зал «Фестивальный». Каждый, кто отдыхал в Сочи, хотя бы раз бывал в этом огромном зале, на сцене которого выступала и выступает творческая элита со всего мира. Именно отсюда начался фестивальный марафон, который открылся сольным концертом народного артиста России Олега Митяева.

Как у каждого подобного мероприятия, у фестиваля сложилась своя история и традиции. Он стартовал в 2009 году. Автор этого песенного праздника и вдохновитель фестиваля Олег Митяев семь лет назад пригласил друзей на берег Черного моря подвести итоги творческого лета. Фестиваль в «семейном» формате вскоре не только обрел популярность у жителей и гостей Большого Сочи, но и стал одним из ярких событий культурной жизни юга России и значительно расширил свои творческие и географические рамки. В 2010-м году фестиваль «Лето – это маленькая жизнь» вошел в программу Культурной Олимпиады «Сочи-2014». По мнению федеральных СМИ, он сыграл свою роль в формировании позитивного имиджа города Сочи – столицы XXII Олимпийских и XI Паралимпийских Игр 2014 года. В разные годы на фестивальной сцене выступали Тамара Гвердцители, Дмитрий Харатьян, Дмитрий Певцов, Валерий Сюткин, Максим Леонидов, Александр Городницкий, Юрий Кукин.

И вот – год 2016. Гостей «Фестивального» ждал сюрприз: на сцене, помимо Олега Митяева, — детский интернациональный ансамбль «Мировые песни» (Челябинск). Сюда, на песенный праздник, дети приехали благодаря фонду Олега Митяева, который на протяжении многих лет реализует проекты («Светлое будущее», Светлое прошлое» и т.д.), в числе которых программа «Все настоящее – детям». В ансамбле «Мировые песни», в отличие от остальных отделений детской студии Олега Митяева, поют не только дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, но и просто очень талантливые ребята, которые уже умеют профессионально петь. Но главной социальной составляющей является бесплатное обучение. Благодаря взрослым наставникам, сегодня они – настоящие артисты, а их блистательный вокал по праву оценен зрителями.

«Фонд Олега Митяева был создан в 2000 году для содействия проектам в области культуры и просвещения. Думали мы в этот момент исключительно о сохранении Ильменского фестиваля, других задач не было. Стремление к развитию пришло в процессе. Так появилась народная премия «Светлое прошлое», программа «Все настоящее – детям», фестиваль в Сочи, — рассказывает председатель правления фонда Елена Гришина. – Сегодня наша команда – это более 200 волонтеров, свой продюсерский центр и, как результат, — социальные проекты и программы, которые мы реализуем «под ключ». Кстати сказать, благодаря фонду, география поддержки юных талантов не ограничилась одним Челябинском, а значительно расширилась. Идейный вдохновитель и автор этих замечательных проектов Олег Митяев убежден, что национальной идеей должны стать образование, воспитание, просвещение. «Если бы лет двадцать назад мы об этом думали, то сегодня жили бы в другом обществе, — подчеркнул народный артист. – От светлого прошлого оно неотделимо…».

Эта маленькая жизнь…

Впервые мне удалось наблюдать «изнанку» фестиваля. Любая идея требует талантливых исполнителей и организаторов. Именно тогда все получается четко и слаженно. Поэтому у директора народного артиста Олега Митяева Капиталины Сундуковой телефон просто взрывался от звонков. Но она, как талантливый дирижер, умело управляла этим огромным «оркестром»: «За это время фестиваль вырос в крупный культурный проект, и мы стараемся, чтобы нашим артистам здесь было удобно и комфортно, — говорит Капиталина Алексеевна. – Мы здесь, в «Спутнике», живем, как одна большая семья, ведь фестиваль – это и работа, и отдых». И, подумав, добавляет: «А для меня это прежде всего работа». Может, она и не видна невооруженному глазу, но ведь надо подготовить сцену, организовать отдых артистов, встретить гостей. А их – немало. А еще – решить массу самых разных вопросов.

Немало забот и у генерального директора ОК «Спутник» Ольги Гусаровой: «Это буквально намоленное творческое место, — говорит Ольга Анатольевна. – В свое время здесь свои первые песни пела Алла Пугачева, записывал первый клип Валерий Леонтьев, здесь проходили первые фестивали «Красная гвоздика», со своими КВН-щиками приезжал Александр Масляков. Сцена «Спутника» помнит выступления Владимира Высоцкого, здесь первые космонавты разбили аллею, есть дерево, посаженное Юрием Гагариным. Аура доброты, гостеприимства просто витают в воздухе, ну, а мы стараемся ее поддерживать». Когда встал вопрос, где проводить фестиваль, к Ольге Гусаровой обратилась Елена Гришина. И сегодня все участники и гости утверждают, что лучшего места на всем побережье не найти. «Спутник» действительно преобразился. Здесь вежливый, грамотный персонал, хороший сервис и все условия для отдыха и творческих встреч. Но этот фестиваль для каждого – особое событие, подводящее итоги очередного музыкального года.

Синие сопки города Сочи будут нам сниться всегда

Торжественное открытие состоялось 27 августа на сцене «Спутника», расположенной прямо на пляже, у моря. Во время открытия заместитель главы города Сочи Ирина Романец отметила: «Сочи — это не только жаркое солнце и теплое море, не только потрясающие олимпийские объекты, но и особая атмосфера, которую создают ежегодные события. Одним из таких событий уже семь лет является фестиваль Олега Митяева «Лето — это маленькая жизнь».

С приветственными словами к участникам и зрителям обратились исполняющий обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Сергей Сомко; народный артист России Олег Митяев; генеральный директор СОК «Спутник» Ольга Гусарова.

И опять я не пожалела, что нахожусь в гуще этого заметного музыкального события: возле сцены волнуются артисты – каждый выход для них это откровенный разговор со зрителем. На этот раз перед гостями фестиваля выступили народный артист России Олег Митяев (Москва), Леонид Марголин (Москва), Родион Марченко (Москва); народная артистка России, актриса театра им. Е. Вахтангова Марина Есипенко (Москва); бард, актер, театральный деятель Алексей Иващенко (Москва); исполнительница в жанре авторской песни, постоянный член жюри Грушинского фестиваля Галина Хомчик при участии Алексея Хомчика (Москва); арт-зонг дуэт «Мастер Гриша» (Борис Кинер и Михаил Цитриняк, Москва); актриса проектов Первого канала Лариса Брохман (Москва); Клуб самодеятельной песни города Сочи (президент клуба Евгений Лихачев, лауреат Грушинского фестиваля Оксана Варушкина, лауреаты детского конкурса Грушинского фестиваля Арина Исаева-Годунова, Егор Копченков, Валерий Нечитайло и др.).

«Я не пропустила ни одного фестиваля «Лета…», — говорит исполнительница бардовских песен Галина Хомчик. — Самое это место просто потрясающее, ну и, конечно, сам Олег Митяев, который умеет устраивать праздники нам всем. Ведь помимо Сочинского, существует еще и традиционные Грушинский, Ильменский фестивали, которые мы тоже все очень любим». Галина — человек творческий. Она рассказала, что вскоре выходит ее новый альбом «Биография», песни в котором ассоциативно связаны с жизнью известных артистов, в том числе и Олега Григорьевича. Вместе с ней в Сочи приехал сын – Алексей Хомчик, который также выступил на фестивальной сцене.

А организаторами фестиваля стали администрация города Сочи и Фонд Олега Митяева. Генеральным партнером выступила Международная организация «BrightFutureInternational». Партнеры: Национальный фонд поддержки правообладателей; Национальный фонд культурных инноваций «Пётр Великий». Спонсоры: «ЮГ-Инвестбанк» (Краснодар), «РОСоружие» (Златоуст), «Усков и партнёры» (Москва). Меценаты: Григорий Кацев, Николай Бобин.

В этом году фестиваль собрал более 2000 зрителей. И вход для них был свободным.

Особенность седьмого фестиваля — съемки клипа на песню Олега Митяева «Сочи». Героями клипа стали и гости Большого Сочи, и зрители фестивальных концертов. Сама принимала в них участие. Съемочная группа в лице юных операторов и режиссеров Детского телевидения Студии Олега Митяева «СОМ-ТВ» (Челябинск) планирует преподнести смонтированный клип в подарок городу Сочи.

В числе зрителей я сидела в зале под открытым сочинским небом, слушала музыку талантливых исполнителей Леонида Марголина и Родиона Марченко, размахивала руками вместе со всеми участниками записываемого клипа и вслушивалась в удивительно проникновенные поэтические строчки, сочиненные Олегом Митяевым:

«Мы плывем, слегка качаемые волной,

Сквозь просторы нескончаемые домой.

И прощается закат золотой

С появившейся на небе звездой.

Мы прощаемся с тобой, милый мой. Домой…

И расставаться, хочешь — не хочешь,

Все же придется, но не на года.

Синие сопки города Сочи

Будут нам сниться всегда».

Нина ДОНСКИХ.

Фото: Анастасия Сверчкова, Ангелина Каранова, Виктор Вагнер.