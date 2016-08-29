В Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция на тему: «Открытый урок: школьная мода равных возможностей», приуроченная ко Дню знаний 1 сентября, а еще – показ коллекции школьной формы, разработанной специально для детей-инвалидов.

«Дети должны учиться вместе!» — сегодня с этими словами согласятся многие. Но ещё много барьеров мешает созданию системы инклюзивного образования в нашей стране. Отсутствие специальных приспособлений для инвалидов в школьных зданиях, сложная дорога в школу, психологическая неподготовленность к инклюзивному обучению педагогов, родителей, детей… Одним из барьеров является и отсутствие специальной школьной формы, которая бы учитывала особенности детей, испытывающих ограничения жизнедеятельности. Ребенок-инвалид, посещающий школу, вынужден был ходить на занятия в обычной одежде, выделяясь из классного товарищества, и чувствуя себя оторванным от коллектива.

Известный российский дизайнер, доктор экономических наук, председатель секции моды Союза дизайнеров Москвы, генеральный директор компании «Ортомода» автор коллекции Галина Волкова рассказала, что: «Впервые в России создана уникальная коллекция школьной формы, разработанная с учетом анатомических и функциональных особенностей детей. Замысел ее создания отражает новый подход к включению детей с инвалидностью в полноценную школьную жизнь. Казалось бы, школьная форма- это просто одежда, но как много она значит для детей, особенно для детей с проблемами здоровья! Единая для всех, без различий на особенности, форма является объединяющим символом, показывает, что класс — это товарищи, помощники, друзья. Визуально представленные модели не отличаются от обычной формы, однако конструкция и каждая деталь одежды продуманы до мелочей и зависят от индивидуальных потребностей ребёнка. Школьная форма для всех детей без исключения должна стать вкладом в фундамент развития инклюзивного образования в нашей стране». Рассказывая о новой коллекции, Г.Волкова отметила огромный вклад в ее создание Максима Долинина — дизайнера-конструктора компании «Ортомода». Максим имеет инвалидность по слуху, но это не мешает талантливому юноше общаться с детьми, наоборот, они на удивление быстро находят общий язык.

Дизайнеры рассказали собравшимся, чем представленные модели отличаются от обычной школьной формы: вся одежда выполнена строго индивидуально, с учетом особенности фигуры ребенка, степени ограничения жизнедеятельности и связанных с этим индивидуальных потребностей. Мягкое, приятное трикотажное полотно, полушерстяные ткани высшего качества – одежда удобная, красивая, теплая, но в ней не жарко, отлично стирается, не мнется. Оформление строгое и традиционное — классическая клетка, серый, зеленый, красный, синий цвета. В отделке использованы модные детали — кожаные аппликации, плиссе, воланы. Дизайнеры разработали несколько вариантов одежды, чтоб дети имели выбор. Удобные сарафаны с увеличенной проймой легко надевать ребенку с нарушениями функций рук или с ДЦП; потайные молнии в боковых швах позволяют снять одежду без посторонней помощи; юбки и брюки — на широкой резинке, не сдавливающие тело, что особенно важно детям-колясочникам. Некоторые модели просто уникальны — их можно полностью расстелить на поверхности, одеть ребенка, находящегося в положении лежа, а потом застегнуть скрытые застежки, и костюм ничем не будет отличаться от обычной одежды. Для детей, которые носят корсеты и брейсы, созданы объемные куртки популярной среди молодежи модели «бомбер». Не забыты и пиджаки с гербами — они соответствуют модному тренду подражания взрослой одежде, но сшиты с учетом потребностей детей. Для маленьких модниц сшиты красивые платья и юбки, да такие, что смело можно и в школу, и в театр, и на прогулку с подружками. Следует отметить, что все модели разработаны с учетом пожеланий детей, и как абсолютно точно заметил вице-президент Российской академии образования, директор института коррекционной педагогики РАО, академик Н. Н. Малофеев, перефразируя слова К. С. Станиславского «для детей нужно играть так же, как и для взрослых, только гораздо лучше, тоньше, культурнее и совершеннее»: «для наших детей надо делать все так же, как для взрослых, только еще лучше!»

Главными действующими лицами пресс-конференции стали дети, которые продемонстрировали новую школьную форму и ответили на вопросы журналистов. Вот серьезный юноша — ученик общеобразовательной школы №59, Иван демонстрирует модную куртку-толстовку. «Очень приятный в носке материал — отмечает Ваня, — удобный покрой, мне легко самому снять куртку и брюки, удобно сидеть в коляске. Ивану важно как удобство одежды, так и внешний вид — ведь он ведет активную жизнь, играет на валторне, поет в хоре, мечтает поступить во ВГИК и стать кинорежиссером. Удобство новой форменной одежды отметила и мама Ивана Мария.

Очаровательная София тоже очень активная девочка — поет, рисует, занимается танцами на колясках. Соня выбрала для школы симпатичный комплект из нежной женственной блузы, пиджака и юбки с оборками. «Все очень красивое, удобное, мне нравятся и брюки, но в юбке я пойду на праздник 1 сентября» — счастливо улыбается девочка.

Талантливая красавица Настя мечтает восстановиться после сложных операций. Девочка уверена в том, что красивая школьная форма даст ей еще больший стимул снова начать ходить и самостоятельно выйти на сцену.

Помимо показа моделей одежды, на мероприятии обсуждались проблемы преодоления негативных стереотипов и барьеров в развитии инклюзивного образования, необходимость обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья в адаптивной школьной форме, необходимость получить специальную школьную форму бесплатно всем нуждающимся детям с инвалидностью.

Для участия в мероприятии были приглашены заместители министров образования и науки, промышленности и торговли, труда и социальной защиты Российской Федерации, сенаторы, руководители Российской академии образования, члены президентского совета по делам инвалидов, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, Российского союза кожевенников и обувщиков, известные деятели искусств, дизайнеры школьной формы для детей с инвалидностью, руководители реабилитационных учреждений, представители педагогического и родительского сообществ. Выступавшие отметили необходимость развития проекта. Если ребенок одет удобно, ярко, модно, он чувствует себя уверенно и спокойно, не стесняется и стремится к общению со сверстниками.

Елена Ханга заметила, что форма очень стильная. У нас была серая форма и чувство безысходности не покидало Хангу все десять лет в школе.

Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева вспомнила расцвет демократии и протесты против формы, когда она была депутатом Мосгордумы. К счастью, много было и таких, кто считал школьная форма нужна, она организует. Сегодня это демонстрация толерантности.

Председатель Правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева назвала представленную форму важным шагом в реабилитации. Гордеева поставила вопрос о внесении формы для инвалидов в список средств технической реабилитации.

Начальник Управления по интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности Департамента соцзащиты населения Москвы Владимир Самонин сообщил, что в Москве все желающие такой формой обеспечиваются. О включении в список технических средств реабилитации пока рано говорить, но Москва, как всегда, выступает локомотивом очередного новшества.

Зампред Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова обещала поднять вопрос на должный уровень.

Проект с удовольствием поддержали прославленные деятели российского кино, народные артисты России — Светлана Дружинина, Алла Сурикова и Михаил Мукосей. Светлана Дружинина, восхищаясь удивительно целеустремленными и талантливыми детьми, которых не сломил недуг, пожелала всем успехов, поблагодарила родителей за подвиг воспитания больного ребенка — неимоверно тяжелый труд, и отметила, что люди с ограниченными возможностями не худшие, они — лучшие, они учат мир добру, жизнелюбию, стремлению к цели, состраданию, любви.

Елена Минашкина, Лев Московкин.

Фото Елены Минашкиной.