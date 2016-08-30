РОДИТЕЛИ РАССКАЗАЛИ О НЕДОСТАТКАХ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ

Школьная форма дисциплинирует, но обходится дорого. Так считает большинство родителей школьников. Исследовательский холдинг Ромир выяснил мнение россиян, имеющих детей школьного возраста.

Школьную форму носят три четверти учащихся (75%). Большинство родителей поддерживают идею введения школьной формы (92%), так как она дисциплинирует детей (59%) и настраивает на учебу (33%). Половина респондентов (45%) считают, что ношение формы сглаживает социальное неравенство детей из семей с разным достатком и упрощает процесс выбора одежды по утрам (44%).

Однако, более трети опрошенных (36%) считают, что школьная форма стоит слишком дорого и изготовлена из некачественных материалов (20%), а к концу года теряет опрятный вид (26%).

Исследование Роскачества, проведенное в августе этого года, показало, что около 70% рубашек и брюк для мальчиков не соответствуют требованиям по безопасности, качеству и маркировке изделия.

фото: time56.ru