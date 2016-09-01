ЭКЗАМЕНЫ НА ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА СДАЮТ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

С 1 сентября вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на водительские права.

При сдаче теоритической части экзамена за каждую ошибку водитель должен будет ответить еще на 5 вопросов. Всего на экзамене предусмотрено 4 тематических блока, на их решение отведено 20 минут. «Если испытуемый неверно ответит на один вопрос, ему дается лишнее время и пять дополнительных вопросов. То же самое и второй ошибки», — пишет РИА Новости. При этом неверные ответы допустимы только в разных блоках вопросов.

Внесены изменения в задания на площадке. «Изменилась форма «змейки», но если абитуриент мог сделать ее обычную – он сможет сделать ее и новую, «угловую». Изменилось упражнение «въезд в бокс» – поменялась разметка. Новых заданий и кардинальных изменений не предусмотрено», — пояснил первый замначальника ГИБДД МВД России Владимир Швецов.