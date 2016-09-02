ЭЛЕКТРИЧКИ НА КУРСКОМ НАПРАВЛЕНИИ СКОРО ПОЕДУТ ПО ГРАФИКУ

Сегодня утром из-за случившейся нештатной ситуации произошел сбой в движении пригородных поездов Курского направления МЖД. Многим пассажирам пришлось добираться до места назначения альтернативными способами, а дачники обеспокоились: смогут ли они сегодня попасть на свои приусадебные участки.

Пресс-служба РЖД спешит успокоить пассажиров, что движение пригородных поездов Курского направления МЖД с 11.00 уже осуществляется в обоих направлениях – и в Москву, и из Москвы. Диспетчерский аппарат Московской железной дороги прилагает все усилия для скорейшего ввода движения электричек в обычный график. Тем не менее, пока этого не произошло.

«МЖД приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства и просит внимательно следить за объявлениями, которые транслируются на станциях и остановочных пунктах, о проследовании электричек», — говорится в сообщении пресс-службы МЖД.