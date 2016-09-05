ШТРАФ ГРОЗИТ УКЛОНИСТАМ ОТ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Штраф для граждан, не желающих принимать участие в переписи, должен быть небольшим, но неотвратимым. В то же время участие в соцопросах должно остаться добровольным. Так считает руководитель управления мониторинговых и электоральных исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Степан Львов.

«Что касается требования ужесточить требования при переписи, то, конечно, мы это поддерживаем. Мы уже проводили опрос на эту тему, 70% россиян выступают за то, чтобы сделать участие в переписи обязательным. И только 22% были против. Штрафы, конечно, пусть будут, но главное, чтобы они применялись. Решение же не в размере наказания, а в неотвратимости этого наказания. Есть ряд стран, где давно уже введены достаточно серьезные штрафы за неучастие в переписи», — рассказал Степан Львов АГН «Москва»

В Правительстве РФ поддержали предложение Росстата сделать участие в переписи обязательным. За отказ предусмотрен штраф от 100 до 300 руб. Поправки будут обсуждаться на заседании правительства и, в случае одобрения, будут вынесены на рассмотрение Госдумы.