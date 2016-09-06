РОДИВШИХ ДО 30-ТИ ПООЩРЯТ

Минтруд разрабатывает дополнительные меры стимулирования рождаемости. В ведомстве считают, что женщин, родивших двух детей до 30-ти лет, нужно поощрить дополнительно.

Как отметил глава Минтруда Максим Топилин во время Восточного экономического форума во Владивостоке, в настоящее время в России увеличился возраст рождения первого ребёнка.

«Нам нужно придумать какие-то дополнительные меры по стимулированию рождаемости, которые позволили бы стимулировать рождение двух детей, — не просто как материальный капитал, а именно в возрасте, допустим, до 30 лет», — сказал Топилин.

«Это не означает, что плохо, когда женщина рожает после 30», — подчеркнул Топилин. Однако, с точки зрения здоровья лучше, если первенец родиться у женщины до 30-ти.

Как сообщает РИА Новости, дополнительные меры стимулирования рождаемости в более молодом возрасте будут разработаны Минтрудом в течение 2-3 лет.