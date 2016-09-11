12 СЕНТЯБРЯ ПЕРЕКРОЮТ ДВИЖЕНИЕ В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ КУРБАН-БАЙРАМА

Завтра, 12 сентября мусульмане всего мира отмечают один из своих главных религиозных праздников — Курбан-Байрам. Традиционно, мероприятия, посвященные празднику, пройдут и в Москве.

Утренние моления пройдут в Московской соборной мечети в Выползовом переулке, Исторической мечети на Большой Татарской, Мемориальной мечети на Поклонной горе, в Духовно-просветительском комплексе на улице Хачатуряна, на площадке возле ФОК «Изумрудный» в Южном Бутове, на Южном речном вокзале и в павильоне №2 в парке «Сокольники».

В связи с большим наплывом верующих к местам молений, на некоторое время будут перекрыты для движения транспорта несколько улиц, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Так, 04.00 до 11.00 часов будет ограничено движение по улицам:

— Дурова (от проспекта Мира до Олимпийского проспекта);

— Щепкина;

— Гиляровского (от улицы Трифоновская до Садового кольца);

— Мещанская (от улицы Дурова до Садового кольца);

— Капельскому переулку (от проспекта Мира до улицы Гиляровского);

— Выползову переулку;

— Большой Татарской (от Руновского до Вишняковского переулка);

— Старому Толмачевскому и Климентовскому переулкам (от Новокузнецкой до Б. Татарской улицы);

— Малому Татарскому переулку,

— Озерковскому переулку;

— Малой Сухаревской площади (1 полоса от проспекта Мира до улицы Мещанская);

— Протопоповскому переулку (от Каланчевской улицы до проспекта Мира);

— дублёру проспекта Андропова в районе проспекта Андропова д. 11,

— Минской улице (от Мосфильмовской улицы в сторону Кутузовского проспекта).

Также с Садовой-Сухаревской улицы будет отменен правый поворот на улицу Щепкина и съезд на Олимпийский проспект.

С 05 до 11 часов ограничат движение по Южнобутовской улице — от Остафьевской улицы до улицы Буннинская аллея.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой заранее выбирать пути объезда.

Фото: surfingbird.ru/