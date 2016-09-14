ИГРАМ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ…

24 – 25 сентября в Гостином дворе (ул. Ильинка, 4) состоится ставший традиционным осенний фестиваль настольных игр «Игрокон 2016». Вход и доступ к развлечениям свободный.

Организатором фестиваля является крупнейшее в России издательство настольных игр Hobby World («Мир Хобби», Бауманская улица, 11, стр. 8), которая активно развивает «культуру настольного хобби» с 2001 года, ведь такое времяпрепровождение как настольные игры способно оторвать человека от реального мира и погрузить в мир неизведанный и завораживающий с не меньшим успехом, чем компьютерные. Но с большей пользой, потому что игры за столом с карточками, фишками, кубиками, фигурками и проч. атрибутикой объединяют людей всех возрастов и характеров, а не способствуют одиночеству… Отвлечь маленьких и взрослых от современных гаджетов и дать возможность с удовольствием провести время в кругу друзей или родственников – вот задача фестиваля и его устроителей. Кроме того, мероприятие способно расширить кругозор каждого своего гостя, ведь некоторые даже не представляют, насколько огромен мир настольных игр и домашних развлечений без участия Интернета. В век, когда люди становятся все более зависимыми от цифровых технологий, такой вид интеллектуального отдыха стремительно набирает популярность и способен удовлетворить потребность в человеческом общении.

На сегодняшний день «Игрокон» — крупнейший ежегодный фестиваль в России и СНГ. В этом году его принимает Гостиный двор. Посетителей ждет море живого общения, активного и увлекательного времяпровождения, что, безусловно, способствует поднятию настроения, особенно если на улице пасмурно и дождливо.

Самое главное, что вход на фестиваль и доступ к играм разной направленности и сложности совершенно бесплатный. Впрочем, если попробовав какую-то игру, вы захотите поделиться своим открытием с другими и не расставаться с ней дома, то сможете приобрести комплект в многочисленных киосках, расположенных на территории праздника для игроманов.

«Каждый год на «Игроконе» мы показываем то, как здорово и интересно играть в настольные игры, — говорит Михаил Акулов, генеральный директор издательства Hobby World. — Наш фестиваль предназначен для тех, кто уже знает, насколько это увлекательно, весело и разнообразно, а также для тех, кто об этом даже не подозревает…»

Гостей фестиваля ждут бесконечное количество увлекательных игр для : семейных и компанейских, «вечериночных» и развивающих, сложных и простых, стратегических и просто веселых. Насыщенная развлекательная программа включает дефиле косплееров, презентации новинок, конкурсы и встречи с представителями отечественного шоу-бизнеса. Будет работать детская зона, где будет множество занимательных и полезных игр, в том числе и гигантские, предусмотрены развлечения для малышей. Одна из интересных площадок – «Авторская игротека», на которой каждый посетитель сможет продемонстрировать свои разработки или одним из первых поиграть в те, которые могут стать настоящими бестселлерами в будущем.

Среди участников фестиваля: крупнейшее в России издательство, дистрибьютор и производитель настольных игр Hobby World, сеть магазинов классных настольных игр «Игровед», компания «Звезда», занимающаяся изданием настольных игр в России, крупнейший российский производитель пазлов и детских настольных игр «Степ Пазл», игровой хобби-центр Geek Wars, разработчик и дистрибьютер настольных игр для детей «ИнтерХит» и другие.

Официальные информационные партнеры фестиваля настольных игр «Игрокон 2016»: телеканал «Москва 24»; «Наше радио», газеты «Московская правда» и «Комсомольская правда», журнал Melon Rich; ИА «РИАМО»; интернет-порталы DisgustingMen.ru, VGTimes.ru, Eva.ru, 7ya.ru, «Тесера», BoardGamer.ru, Gamanoid.ru.

Оксана МЕРЗЛИКИНА.