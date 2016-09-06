СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРОВЕРИТ ОФОРМЛЕНИЕ ШТРАФОВ ГИБДД

Работу сотрудников ГИБДД, выносящих постановление о наложении штрафов на автомобилистов, проверят члены общественных советов при МВД России и ГУ по Москве. Речь идёт о нарушениях, зафиксированных камерами видеонаблюдения.

«Мы сегодня договорились, что будет создана специальная рабочая группа из членов общественного совета при МВД России, членов общественного совета при главном управлении по Москве. (…) мы обратим внимание на правоприменение, как работают должностные лица, которые непосредственно выносят эти постановления. Кадровый вопрос в этом направлении — он существует», — рассказал председатель общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена.

Как сообщает АГН «Москва», зачастую штрафы выписывают гражданам, которые уже продали свои машины по доверенности или за несуществующие нарушения.

Ранее СМИ сообщали о то, что москвичу была выписана штрафная квитанция за то, что тень его автомобиля пересекла две сплошные линии дорожной разметки.