«КИШ-МИШ» ВОСПЛАМЕНИЛСЯ ВО ВРЕМЯ СНОСА

В сносимом здании возле метро «Улица 1905 года» произошел пожар. Возгорание произошло в части строения, где ранее располагалось кафе «Киш-миш».

Внезапная вспышка огня стала причиной приостановки демонтажа здания. Огонь был быстро потушен, но прохожие еще долго стояли у разрушенного строения, наблюдая, как рабочие с опаской возвращаются к прекращенной было деятельности. Что послужило причиной возгорания — пока не известно. Ведь строение перед сносом должны были отключить от всех коммуникаций.

Как бы то ни было, «Киш-миш» сопротивлялся разрушению до последнего…