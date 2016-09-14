ЛЕЩЕНКО И ХАЗАНОВ СТАЛИ БАРДАМИ

В зале «Стравинский» театра «Геликон-опера» 15 сентября состоится вечер бардовской песни «Не оставляйте встречи на потом…», где в качестве исполнителей дебютируют звезды эстрады, театра и кино.

«Традиция умирает, если нет тех, кто может ее продолжить.» Это фраза принадлежит не философу древних времен, но она мудра. И актуальна на день сегодняшний. «Геликон-опера» продолжает возрождать традиции усадьбы Шаховских-Глебовых-Стрешневых, где в XIX веке гремели премьеры частных оперных театров Сергея Зимина и Саввы Мамонтова, ставил свои спектакли Александр Таиров, шли закрытые показы иностранных фильмов и спектакли молодых режиссеров. Не поверите, но даже первая дискотека в стране состоялась в исторических залах дворца – культурного центра с богатой историей!

Как ни странно, особой популярностью в конце XX века пользовались концерты авторской песни. И теперь чтобы продолжить славную традицию, многие возвращаются в обновленный «Геликон».

Первый уникальный концерт «Не оставляйте встречи на потом…» состоится в Большом зале «Стравинский» на Большой Никитской. Он объединит на одной сцене артистов разных жанров – любимых актеров театра и кино, звезд эстрады, авторов-исполнителей и ведущих солистов театра. Лев Лещенко, Геннадий Хазанов, Елена Камбурова, Марк Розовский, Владимир Девятов, Лариса Голубкина, Никита Высоцкий, Сергей Никитин, Варвара, Дмитрий Сухарев, дуэты Лидии Чебоксаровой и Евгения Быкова, Бориса Кинера и Михаила Цитриняк, ансамбль «Берендеи» выступят на знаменитой сцене впервые.

Концерт ведет журналист, автор песен, теле- и радиоведущая Татьяна Визбор. Бардовская песня славится разнообразием тем – от романтической темы странствий с центральными для неё образами дружбы и неизведанной дороги жизни до сатиры на окружающий мир. Зародившись в первой трети XX века, бардовская песня достигла пика своей популярности в 1960-х – 1980-х годах. К этому времени на большую сцену вышли классики жанра – Булат Окуджава, Владимир Высоцкий, Юлий Ким, Татьяна и Сергей Никитины и другие исполнители. Вдохновенные и лиричные, трогательные и правдивые композиции проникали в душу людей, задевали за живое и завоевывали народную любовь.

Оксана МЕРЗЛИКИНА.